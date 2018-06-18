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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
18.06.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Eda Gök'ün avukatından flaş 'zina davası' açıklaması!

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Eda Gök'ün avukatından flaş 'zina davası' açıklaması!

Esra Erol’da programının orkestra şefi Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet sebebiyle bitti. 10 yıldır Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti. 7 yıl önce Esra Erol’un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak’ın Arya adında bir kız çocukları da var.

Eda Gök'ün avukatı Özlem Hatice Bakırcı, zina davasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı;

"Müvekkilimiz Eda Gök’ün eşi Emrah Albayrak ile 7 yıllık evliliğini 4 gün içinde tek celsede sona erdirmesine sebebiyet veren Burcu Sinem Ünsal aleyhine Zina Haksız Fiilinden kaynaklı tazminat davası bazı magazin sitelerinde iddia edilenin aksine Marmaris 3.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde tarafımızca açılmıştır.

Zinayı şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kanıtlayan tüm hukuki delil,yazışma ve belgeler de dava dosyasında mevcuttur.

Kamuoyunun bilgi ve dikkatlerine sunarız.
Eda Gök vekili Av.Özlem Hatice Bakırcı"

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Esra Erol: Yazıklar olsun Emrah! Programda ihanet şoku
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