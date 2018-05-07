Eda Erol kimdir? Eda Erol kaç yaşında?
Eda Erol, magazin dünyasının dönem dönem yakından ilgilendiği isim olmaya devam ediyor. Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi olan Eda Erol, televizyon dünyasına 2 yıl önce ekranlarda yer alan '46 Yok Olan' dizisiyle girmiştir. Peki, Eda Erol kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Eda Erol son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Magazin dünyasında adının sıkça zikredilmesi dolayısıyla birçok kişinin sorguladığı isim olan Eda Erol'un oyunculuk deneyimi de bulunmaktadır. Peki, Eda Erol kimdir kaç yaşındadır? İşte, detaylı bilgiler
EDA EROL KİMDİR?
İzdivaç programı sunucusu Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, 1986 yılında doğdu. Televizyonda ilk ekran deneyimini 2 yıl önce 46 Yok olan dizisiyle adını duyduğumuz Eda Erol, Sinoplu anne ve göçmen babanın son kızıdır. Emekli polis memuru olan babasının İstanbul'a geldikten sonra Neşe Erberk ajansa kayıt ettirdiği Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. İlk filmi Stajyer Mafya sonrası 46 dizisinde rol aldı.
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