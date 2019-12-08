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08.12.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Eda Ece: Arabada bile belgesel dinlerim

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Eda Ece: Arabada bile belgesel dinlerim

“YASAK Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, işkadını Aslı Şen’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için.” Ece, müziğe karşı mesafeli olduğunu da açıkladı: “En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”

 

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