Eda Ece: Arabada bile belgesel dinlerim

Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için.” Ece, müziğe karşı mesafeli olduğunu da açıkladı: “En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”



