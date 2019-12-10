Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında? Pembe Günlüğüm ile YouTube trendlerinde

Mağaza yöneticisi bir anne ve eğitimci bir babanın kızı olan Ecrin Su Çoban, 2006 yılında dünyaya geldi. Ecrin Su Çoban, ilk olarak O Ses Türkiye adlı şarkı yarışmasıyla tanınmıştı. Yarışmaya Nil Karaibrahimgil’in "Kanatlarım Var Ruhumda" isimli şarkısıyla katıldı. Çeyrek finalde Atiye’nin "Ya Habibi" ve yarı final de Gökçe "Tik Tak" şarkılarını söyledi. Yarışmanın ardından YouTube videolarıyla gündeme gelmeye devam eden Ecrin Su Çoban, “Masal Şatosu: Sihirli Davet” isimli çocuk filminin kadrosunda yer aldı.