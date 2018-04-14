Ecem Çırpan kimdir kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.04.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Ecem Çırpan kimdir kaç yaşında?

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Ecem Çırpan kimdir kaç yaşında?

Ecem Çırpan, güzelliği ile büyülerken kariyeriyle sorgulanmaya devam ediliyor. Modellik yapan Ecem Çırpan aynı zamanda Milli Takım'da ve Nilüfer Bursaspor'da voleybol deneyimini de yaşamıştır. Peki, Ecem Çırpan kimdir kaç yaşında? İşte, son günlerin popüler ismi Ecem Çırpan hakkında detaylı bilgiler

Ecem Çırpan, 10 Temmuz 1996 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Voleybol kariyeri olan Çırpan, Miss Turkey 2015 yarışmasının birincilik ödülünü kazanarak modellik yapmaya başlamıştır. İşte, Ecem Çırpan hakkında muhabirimiz Hakan Gence'nin 2015 yılında gerçekleştirdiği röportajından bazı bilgiler;

"18 yaşımdayım, Bursalıyım. İstanbul’da çok akrabamız var ama biz Bursa’da yaşıyoruz. Babam emekli, annem ev hanımı. Bir ablam var. Anlayacağın gayet sıradan bir aileyiz. Çocukluğumdan beri hayatımın odak noktasında spor oldu. 9 senedir profesyonel olarak voleybol oynuyorum. Milli Takım’da da oynadım. Geçtiğimiz sezon Nilüfer Belediyespor’daydım. Ama bundan sonra devam eder miyim, bilmiyorum.

Hep güzel bir çocukmuşum. Ben de kendimi insanların bu tepkileriyle keşfettim. Zamanında fiziğimden dolayı kıskananlar da oldu. Fazla duygusal bir kızım. Ama sonra etraftan sürekli teşvik edilince yarışmaya katılmaya karar verdim. 1.85 boyunda 60 kiloyum. Biliyorum, bence göbeğimi eritmem lazım. Bir de dişlerimi yaptıracağım. Kendimde en çok gözlerimi beğeniyorum.

Uzun boylu olmanın olumlu ve olumsuz yönleri var. Bir ortama girdiğinizde çok dikkat çekiyorsunuz. Bütün gözler üzerinizde oluyor. Bu güzel. Ama bir yandan da size uygun kıyafet bulmak zorlaşıyor. Topuklu ayakkabı giyemiyorsunuz. Podyumda yürüyüşümü çok eleştirenler olmuş ama ben hayatımda ilk kez, bu yarışmanın kampında topuklu ayakkabı giydim. Rahatlığıma çok düşkünüm bundan sonra da herhalde spor ayakkabıyla devam eder ya da daha kısa topuklu giyerim.

İlk aşkımı 16 yaşımda yaşadım. Yeni bitti. Şimdi hayatımda biri yok ve bir ilişki de düşünmüyorum. Dış görünüşe önem vermiyorum. Ama benden kısa bir sevgilim olamaz. Sağ bileğimde İngilizce olarak ‘kimseye güvenme’ yazıyor. Atarlı bir dönemimde yaptırdım. Sol bileğimde bir kalp var. Sol koluma da voleybolla ilgili bir dövme yaptırdım. Beni Tuba Büyüküstün’e benzetiyorlar. Benim de sevdiğim bir oyuncu. Bundan sonrası için henüz büyük planlar yapmadım. Ama modelliktense oyunculuğa daha yatkınım. Eğer bir projede yer alacaksam da boyuma göre olan Kıvanç Tatlıtuğ ile oynamayı isterdim. Buradan da ona sesleniyorum!

Modum gün içinde çok çabuk değişiyor. Bu yüzden kulağıma güzel gelen her şeyi dinleyebilirim. Sanırım biraz arabesk takılıyorum. Sezen Aksu seviyorum.

Yalan söylemeyeceğim okumayı çok sevmiyorum. Sadece tweet’lere bakıyorum.

Hakkımda yapılan yorumların çok etkisinde kalıyorum. Sosyal medyada yürümemle ilgili yapılan yorumlar da beni üzdü. Hırs yaptım. Miss World’e kadar bu işi çözerim."

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