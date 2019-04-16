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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Ece Sükan kimdir ve kaç yaşında? O dizilerde rol almıştı!

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Ece Sükan kimdir ve kaç yaşında? O dizilerde rol almıştı!

Ece Sükan, yer aldığı dizi ve filmler ile seyircilerin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Avrupa Yakası, Aşk Yakar ve Kızım Nerede isimli dizilerde boy gösteren Ece Sükan, bazı mecralarda ise moda editörlüğü üstlenmiştir. Peki, Ece Sükan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ece Sükan, 1977 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Öğrencilik döneminde DJ'lik yapan Ece Sükan daha sonra Marie Claire de çalışarak modellik yapmaya başlamıştır.

O dönemde Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçilmiş; sonrasında New York’a giderek Fashion İnstitueof Technology okulunda eğitim almıştır. 2004 yılında ise 24 Saat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ece Sükan; Kızım Nerede, Avrupa Yakası, Aşk Yakar ve Haziran Gecesi dizilerinde rol almıştır. 

Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Pabuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Ezgi Gör, Emir Özyakışır gibi isimlerin yer aldığı Gülperi dizisinde Şeyma karakterini canlandırmıştır.

Ece Sükan’ın rol aldığı diziler:

2018 – Gülperi (Şeyma)
2010 – Kızım Nerede
2009 – Avrupa Yakası
2008 – Aşk Yakar
2004 – 24 Saat (Tuğçe)
2004 – Haziran Gecesi

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