Ece Sükan kimdir ve kaç yaşında? O dizilerde rol almıştı!
Ece Sükan, yer aldığı dizi ve filmler ile seyircilerin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Avrupa Yakası, Aşk Yakar ve Kızım Nerede isimli dizilerde boy gösteren Ece Sükan, bazı mecralarda ise moda editörlüğü üstlenmiştir. Peki, Ece Sükan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ece Sükan, 1977 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Öğrencilik döneminde DJ'lik yapan Ece Sükan daha sonra Marie Claire de çalışarak modellik yapmaya başlamıştır.
O dönemde Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçilmiş; sonrasında New York’a giderek Fashion İnstitueof Technology okulunda eğitim almıştır. 2004 yılında ise 24 Saat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ece Sükan; Kızım Nerede, Avrupa Yakası, Aşk Yakar ve Haziran Gecesi dizilerinde rol almıştır.
Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Pabuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Ezgi Gör, Emir Özyakışır gibi isimlerin yer aldığı Gülperi dizisinde Şeyma karakterini canlandırmıştır.
Ece Sükan’ın rol aldığı diziler:
2018 – Gülperi (Şeyma)
2010 – Kızım Nerede
2009 – Avrupa Yakası
2008 – Aşk Yakar
2004 – 24 Saat (Tuğçe)
2004 – Haziran Gecesi
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