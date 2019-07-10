Ece Seçkin kimdir, sevgilisi kim?

Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkunerden bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslandan özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.

2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.

2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012'de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü "Bu Ne Yaa!" yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğuluya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzasıtaşıyor. Türkiyede ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan͛ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğuluya ait.

Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten'e ait. Aranjesi ise Ozan Doğulu imzasıtaşıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. Video klip için 1 ay öncesinde dans provalarına başlayan Ece Seçkine klip çekimleri sırasında 4 dansçı ve 40 kişilik teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda "En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı" dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu.

Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakaladı.

Mayıs 2015'te Aman Aman adlı maxi single'ı yayınlandı. İlk klip Aman Aman'a geldi.Sözü ve müziği Ayşen & Kemal Şimşekyay'a ait. Şarkının aranjesi ise Ozan Doğulu tarafından gerçekleştirildi.İlk lokomotif şarkı Aman Aman'ın video klibi Murad Küçük tarafından İstanbul sokaklarında çekildi. Aman Aman E.P si için planladığı pembe saçlı imaj çalışması ile özellikle sosyal medyada ve basında büyük yankı uyandırdı. Albümde yine Ayşen & Kemal Şimşekyay imzası taşıyan Follow Me adında bir şarkı daha bulunuyor.

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yaptı. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli ingilizce bir şarkı seslendirdi. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkarttı.İlk klip Adeyyo şarkısına geldi.

Ece Seçkin uzun zamandır aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile 9 Temmuz 2018 tarihinde nişanlanmıştı.