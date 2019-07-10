Ece Seçkin kimdir, sevgilisi kim?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEce Seçkin kimdir, sevgilisi kim?
GeriMagazin Ece Seçkin kimdir, sevgilisi kim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
10.07.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Ece Seçkin kimdir, sevgilisi kim?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Seçkin kimdir, sevgilisi kim?

Ece Seçkin, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Uçakta tanıştığı Çağrı Terlemez ile uzun süredir birlikte olan Ece Seçkin, 2018 yılında evlilik yolunda ilk ciddi adımı atarak nişanlandı. Peki, Ece Seçkin kimdir, sevgilisi kim?

Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkunerden bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslandan özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.

2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.

2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012'de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü "Bu Ne Yaa!" yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğuluya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzasıtaşıyor. Türkiyede ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan͛ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğuluya ait.

Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten'e ait. Aranjesi ise Ozan Doğulu imzasıtaşıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. Video klip için 1 ay öncesinde dans provalarına başlayan Ece Seçkine klip çekimleri sırasında 4 dansçı ve 40 kişilik teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda "En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı" dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu.

Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakaladı. 

Mayıs 2015'te Aman Aman adlı maxi single'ı yayınlandı. İlk klip Aman Aman'a geldi.Sözü ve müziği Ayşen & Kemal Şimşekyay'a ait. Şarkının aranjesi ise Ozan Doğulu tarafından gerçekleştirildi.İlk lokomotif şarkı Aman Aman'ın video klibi Murad Küçük tarafından İstanbul sokaklarında çekildi. Aman Aman E.P si için planladığı pembe saçlı imaj çalışması ile özellikle sosyal medyada ve basında büyük yankı uyandırdı. Albümde yine Ayşen & Kemal Şimşekyay imzası taşıyan Follow Me adında bir şarkı daha bulunuyor. 

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yaptı. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli ingilizce bir şarkı seslendirdi. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkarttı.İlk klip Adeyyo şarkısına geldi.

Ece Seçkin uzun zamandır aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile 9 Temmuz 2018 tarihinde nişanlanmıştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Bensu'nun hayali
Zerrin Özer harekete geçti! Çekişmeli olacak
Tek başına açıldı
Tatsız tesadüf!