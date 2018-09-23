Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında?
Son yılların popüler isimlerinden Ece Seçkin, şarkıları ve konuk olduğu programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Müzik kariyerine 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin’in yıldızı ‘Hoşuna mı Gidiyor?’ şarkısıyla parlamıştı. İşte, Ece Seçkin’in hayatına ilişkin bilgiler…
Doğma büyüme İstanbullu olan Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin. 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.
Sekiz yıl boyunca bale ve dans eğitimi alan Ece Seçkin 2006 yılında Levent Arslan’dan şan dersleri almış, 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanıştı ve aynı yıl Bu Ne Yaa adlı albümünü çıkardı.
Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yaptı. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirdi. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına geldi. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı.
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