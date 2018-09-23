Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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23.09.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında?

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Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında?

Son yılların popüler isimlerinden Ece Seçkin, şarkıları ve konuk olduğu programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Müzik kariyerine 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin’in yıldızı ‘Hoşuna mı Gidiyor?’ şarkısıyla parlamıştı. İşte, Ece Seçkin’in hayatına ilişkin bilgiler…

Doğma büyüme İstanbullu olan Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin. 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.

Sekiz yıl boyunca bale ve dans eğitimi alan Ece Seçkin 2006 yılında Levent Arslan’dan şan dersleri almış, 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanıştı ve aynı yıl Bu Ne Yaa adlı albümünü çıkardı.

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yaptı. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirdi. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına geldi. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı.

 

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