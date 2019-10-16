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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Ece Seçkin ile İzel arasında şaşırtan benzerlik

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Ece Seçkin ile İzel arasında şaşırtan benzerlik

Şarkıcı İzel, gençlik fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. İzel ile Ece Seçkin arasındaki benzerlik dikkat çekti.

İzel karşılaştırmalı fotoğraflarını "Bana hep eski İzel ol dediniz. Ben kendi eski halime dönüşürken sayenizde fark ettim ki meğer Ece Seçkin benim gençliğime benziyor. Ben de gençleşirken güzel ve tatlı Ece'ye benziyorum. Arada yıllar varken ortaya karışık şirin bir haber çıkmış. Hep böyle tatlı haberlere... Yolumuz ışıklı olsun. Kalbinden öpüyorum Ece." notu ile sayfasında paylaştı.

Ece Seçkin ise, İzel'in paylaşımının altına şu notu düştü:

"Şak şarkısının klibini televizyonda ilk gördüğüm anı hatırlıyorum:) Ev telefonuna sarılıp annemi aramıştım. Bana hemen İzel'in kasetini getir diye. Hiç tanışmadık ama inanın ben ilk günden bu güne çıkardığınız tüm albümleriniz ve tüm şarkılarınızın hepsini ezbere biliyorum ve söylüyorum. Yeriniz her zaman bende farklıydı. Her klibinizde dans ederdiniz. Hep sizi izlerdim ve hep yapmaya çalışırdım. Demek ki tesadüf değilmiş. Küçük İzel'mişim ben. Bu haberden son tepkinize de bakınca kalbinizin ne kadar kocaman olduğunu fark ediyorum. Başkası olsa böyle güzel haberlere gıcık olur, kafayı takardı bana. En kısa zamanda yüz yüze tanışmak ve kucaklaşmak dileğiyle. Sizi çok seviyoruz."

Ece Seçkin ile İzel arasında şaşırtan benzerlik

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