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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
07.02.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında?

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Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında?

Ece Gürsel, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mankenlik kariyerini uzun yıllar sürdüren Ece Gürsel, daha sonra şarkıcılığa başlamıştı. Peki, Ece Gürsel kimdir, kaç yaşında?

Aslen Antalyalı olan Ece Gürsel, 11 Aralık 1982 tarihinde dünyaya geldi. Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Ece Gürsel 1999 yılında bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da mankenliğe başladı. Aynı sene Miss Model Of Turkey yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2000 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda ikincilik kazandı. 2001 yılında Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model Of The World yarışmasında Ece Gürsel yine ikincilik elde etti. Üniversite eğitimini 2002 yılında Antalya'da tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildi ve Türkiye'yi Best Model International 2003'te temsil etme hakkı elde etti. 90 ülkenin katılımı ile Malezya'da düzenlenen Best Model International 2003'e Türkiye adına katılarak dördüncü oldu ve ayrıca en iyi vücutlu manken seçildi.

 

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