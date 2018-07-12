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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
12.07.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Ece Gürsel kimdir?

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Ece Gürsel kimdir?

Manken ve şarkıcı Ece Gürsel'in, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi. 36 yaşındaki Ece Gürsel, cesur kareyi, ‘Önce kendini sev’ notuyla paylaştı. Peki, Ece Gürsel kimdir?

1982 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. . 1982'de Antalya'da doğan Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Ece Gürsel, 1998 yılında modellik yapmaya başladı. 1999 yılında Miss Model Of Turkey yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. 2000 Star TV Güzellik Yarışması 2.si oldu. Yarışma sonrası Almanya Cosmopolit Ajans ile anlaşma imzaladı.

2002 yılında İstanbul‘a yerleşti. Başak Gürsoy Ajans’la 2 yıl mankenliğe devam etti. 2003 yılında Best Model Turkey 2.si seçildi. 2003 yılında Malezya‘da Best Model International’da ülkemizi temsil ederek 90 ülke içerisinden 4. seçildi. Aynı yarışmada Best Body Vücut Güzeli seçildi.

Güzellik ve modellik yarışmalarında aldığı önemli dereceler sonucunda yurt dışında da uzun yıllar modellik yapan Gürsel, Türkiye’de de bu sayede üne kavuştu.
2008 yılında Elif Nun İçelli‘den şan, nota ve nazariyat eğitimi almaya başladı. Daha sonra mankenliğin yanı sıra şarkıcılığa başladı ve 2011 yılında birçoğunun söz ve müziği kendisine ait olan “Yarı Farkında” adlı albümü çıkardı. İlk albümün ardından, yoğun konser programları ile yine adından sıkça söz ettirdi. Aynı yıl, yaptığı müzik tarzı gereği eğitimine, Türkiye’nin önde gelen rock gruplarından, “Pentagram”ın eski solisti “Murat İlkan” ile devam etme kararı aldı.
2012 yılında Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak bulundu. Ece Gürsel, yabancı dil olarak İngilizce ve Rusça bilmektedir.

 

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