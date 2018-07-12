Ece Gürsel kimdir?
Manken ve şarkıcı Ece Gürsel'in, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla adından söz ettirdi. 36 yaşındaki Ece Gürsel, cesur kareyi, ‘Önce kendini sev’ notuyla paylaştı. Peki, Ece Gürsel kimdir?
1982 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. . 1982'de Antalya'da doğan Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Ece Gürsel, 1998 yılında modellik yapmaya başladı. 1999 yılında Miss Model Of Turkey yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. 2000 Star TV Güzellik Yarışması 2.si oldu. Yarışma sonrası Almanya Cosmopolit Ajans ile anlaşma imzaladı.
2002 yılında İstanbul‘a yerleşti. Başak Gürsoy Ajans’la 2 yıl mankenliğe devam etti. 2003 yılında Best Model Turkey 2.si seçildi. 2003 yılında Malezya‘da Best Model International’da ülkemizi temsil ederek 90 ülke içerisinden 4. seçildi. Aynı yarışmada Best Body Vücut Güzeli seçildi.
Güzellik ve modellik yarışmalarında aldığı önemli dereceler sonucunda yurt dışında da uzun yıllar modellik yapan Gürsel, Türkiye’de de bu sayede üne kavuştu.
2008 yılında Elif Nun İçelli‘den şan, nota ve nazariyat eğitimi almaya başladı. Daha sonra mankenliğin yanı sıra şarkıcılığa başladı ve 2011 yılında birçoğunun söz ve müziği kendisine ait olan “Yarı Farkında” adlı albümü çıkardı. İlk albümün ardından, yoğun konser programları ile yine adından sıkça söz ettirdi. Aynı yıl, yaptığı müzik tarzı gereği eğitimine, Türkiye’nin önde gelen rock gruplarından, “Pentagram”ın eski solisti “Murat İlkan” ile devam etme kararı aldı.
2012 yılında Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak bulundu. Ece Gürsel, yabancı dil olarak İngilizce ve Rusça bilmektedir.
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