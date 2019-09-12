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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- 
12.09.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Ece Erken’in ’tosuncuk’ davasında karar

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Ece Erken’in ’tosuncuk’ davasında karar

ESKİŞEHİR’de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava devam ederken, televizyon programında olayın mağduru Hüseyin Alyüz için "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" yorumunu yaptığı gerekçesiyle hakkında ’hakaret’ suçundan dava açılan sunucu Ece Erken, beraat etti.

İddiaya göre, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, geçen yıl 24 Aralık 2017 yılında sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.’nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu ile çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5’inci kata çıkıp, pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz’e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.’nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz’e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.’nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, önce Tüketici Mahkemesi’nde ’mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü’ iddiasıyla, daha sonra ise Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ten 2 yıldan 15 yıla kadar, ’mala zarar vermek’ suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, pizza şirketinin genel merkezi ve Eskişehir’de bulunan şubesi ile pizzaya tüküren kurye Burak S.’nin 1 pizza bedeli ile birlikte toplam 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

ECE ERKEN’E ’TOSUNCUK’ DAVASI

Olay, mahkeme aşamasındayken sunucu Ece Erken bir televizyon programında mağdur Hüseyin Alyüz’e, "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" demesi üzerine Ece Erken hakkında Eskişehir 9’uncu Asliye Mahkemesi’nde ’hakaret’ davası açıldı. Bugün görülen duruşmada Hüseyin Alyüz, Avukatı Kemal Sayılır hazır bulunurken, Ece Erken duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan Avukat Sayılır, Erken’in müvekkili hakkında yaptığı yorumun hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkilimi kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın’a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme hakimi İse Ece Erken’in beraatına karar verdi.

Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında
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