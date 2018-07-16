Ece Erken'den 'sansür' eleştirilerine cevap!
Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını buzlayarak paylaşan Ece Erken gelen yorumlara böyle cevap verdi: İstediğim fotoğrafı sansürler, istediğimi koyarım!
Oğlu Eymen'le tatil yapan güzel sunucu Ece Erken'in bikinili fotoğrafları sosyal medyada olay oldu! Salıncakta çekilmiş fotoğrafını buzlayarak paylaşan Erken'in bu hareketi 'Ece'den bikiniye sansür' yorumlarına neden oldu.
Gelen 'sansür' mesajlarına dayanamayan ünlü sunucu boydan çekilmiş bikinili fotoğrafını "İstediğim fotoğrafı sansürler, istediğimi koyarım. Düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymayıp, yorum yazmaları. Hadi sizi kırmayayım ben denize bikiniyle giriyorum" yorumuyla paylaştı.
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