Ece Erken'den Arda Kural paylaşımı
Yaşadığı zor günleri atlatan Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Psikonevroz teşhisi konulan oyuncunun rahatsızlığının yeniden nüksettiği, sürekli aynı kıyafetlerle ulaşım araçlarında görüldüğü iddia edildi.
Ece Erken, Lise Defteri adlı dizide beraber rol aldığı Arda Kural ile fotoğrafını paylaşarak şu notu paylaştı:
"Lise Defteri'nden bu fotoğraf, yıl 2003 (16 yıl geçmiş)... Arda yine kötüleşmiş diye haberler çıktı, ulaşamadım kendisine... Acil şifalar dilerim..."
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