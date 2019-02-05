Ece Erken ile sunucu Bircan Bali'ye 100 bin TL’lik tazminat davası
Güldeniz Uçar, geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşinin kardeşinin eski eşi olan Ece Erken ile sunucu Bircan Bali hakkında korunma talebinde bulunmuştu.
Uçar önceki gün de mahkemeye başvurarak Erken ve Bali’ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 7 Ocak 2019’daki “Söylemezsem Olmaz” programında müvekkiline yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığını ileri süren avukatı, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilime dolandırıcı ve iffetsiz kadın diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Onun onuruna, namusuna, şerefine ağır saldırılarda bulunmuşlardır. 100 bin liralık manevi tazminatın faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ediyoruz.”
Güldeniz Uçar
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