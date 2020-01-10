Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının ünlü sunucusu Ece Erken, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçeli bir futbolcunun sosyal medyadan kendisine mesaj attığını belirten Erken, futbolcuyu yönetime şikayet ettiğini söyledi.

Ece Erken şöyle konuştu:

"Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu bana gülen surat attı, sonra onu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettik. Bana kimse öyle gülen surat atamaz. Daha bombasını söyleyeyim, şikayetin ardından hemen o gülen suratı geri aldı, mesajı sildi" dedi.