Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:35,
Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile barıştı mı? Canlı yayında açıkladı
Ece Erken, eski eşiyle ilgili haberlere canlı yayında son noktayı koydu.
Ece Erken 2014 yılında Serkan Uçar’la hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Eymen adındaki oğullarını kucaklarına almışlardı. Ancak çiftin ilişkileri uzun soluklu olmamış 2015 yılında evliliklerini bitirmişlerdi.
Ece Erken, eski eşiyle barıştıkları yönünde çıkan haber üzerine sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında bir açıklama yaptı.
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