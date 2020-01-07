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Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile barıştı mı? Canlı yayında açıkladı

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Ece Erken eski eşi Serkan Uçar ile barıştı mı? Canlı yayında açıkladı

Ece Erken, eski eşiyle ilgili haberlere canlı yayında son noktayı koydu.

Ece Erken 2014 yılında Serkan Uçar’la hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Eymen adındaki oğullarını kucaklarına almışlardı. Ancak çiftin ilişkileri uzun soluklu olmamış 2015 yılında evliliklerini bitirmişlerdi.
Ece Erken, eski eşiyle barıştıkları yönünde çıkan haber üzerine  sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programında bir açıklama yaptı.

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la barıştı mı?2014 yılında Serkan Uçar'la evlenen Ece Erken aradığı mutluluğu bulamamış 2015 yılında da boşanmıştı. Erken ve Uçar'ın yeniden barıştığı iddia edildi.
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