Ece Erken annesiyle barıştı
Ece Erken ile annesi Nurhan Erken arasındaki buzlar eridi
Anne-kız, aylar sonra barıştı. Nurhan Erken, önceki akşam kızının evine gitti. Torunu Eymen ile vakit geçiren Nurhan Erken'in fotoğrafını Ece Erken Instagram hesabından paylaştı.
ANNE-KIZ NEDEN KÜSMÜŞTÜ?
Ece Erken’in annesi Nurhan Erken, Instagram hesabından "Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın” diyerek kızıyla sorun yaşadığını gözler önüne sermişti.
'EVLATLARLA UĞRAŞILMAZ, İLGİLENİLİR'
Ece Erken de "Uğraşılacak ne yaştayım ne de kötü durumdayım. Anneler, babalar evlatlarıyla uğraşmaz, ilgilenir" diyerek annesine olan kızgınlığını dile getirmişti.
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