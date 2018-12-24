Ece Dizdar kimdir? İlker Kaleli ile sevgili mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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24.12.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Ece Dizdar kimdir? İlker Kaleli ile sevgili mi?

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Ece Dizdar kimdir? İlker Kaleli ile sevgili mi?

Ece Dizdar ve İlker Kaleli’nin beraber olduğu iddia edildi. Aşk haberleri ardından Ece Dizdar’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında?

Ece Dizdar 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra’ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

Kariyeri

Adını ilk filmi 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizinde duyurdu. Bu proje ardından kariyerine 2003 yılında aldığı ikinci dizisi Esir Şerin Gözyaşları devam etti.2004 yılında oynadığı Hayalet dizisinden sonra kariyerine ara verdi.2011 yılında Karakol adlı dizide 'Dicle' karakterini oynadı.2012'de Şubat adlı dizide 'Yeşim' karakterini canlandırmıştır.Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisinde 'Melda' karakterini canlandırmıştır.Oyuncu'nun son dizisi "Beş Kardeş" adlı televizyon dizisinde 'Şevval' adlı karakteri canlandırdı.

 

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