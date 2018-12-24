Ece Dizdar kimdir? İlker Kaleli ile sevgili mi?
Ece Dizdar ve İlker Kaleli’nin beraber olduğu iddia edildi. Aşk haberleri ardından Ece Dizdar’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında?
Ece Dizdar 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra’ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere’de ve Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.
Kariyeri
Adını ilk filmi 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizinde duyurdu. Bu proje ardından kariyerine 2003 yılında aldığı ikinci dizisi Esir Şerin Gözyaşları devam etti.2004 yılında oynadığı Hayalet dizisinden sonra kariyerine ara verdi.2011 yılında Karakol adlı dizide 'Dicle' karakterini oynadı.2012'de Şubat adlı dizide 'Yeşim' karakterini canlandırmıştır.Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisinde 'Melda' karakterini canlandırmıştır.Oyuncu'nun son dizisi "Beş Kardeş" adlı televizyon dizisinde 'Şevval' adlı karakteri canlandırdı.
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