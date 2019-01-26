Ece Dağıstan kimdir ve kaç yaşında?
Ece Dağıstan, Fazıl Say ile yaşadığı evliliğin ardından araştırılan isim oldu. Müzik dünyasını yakından takip eden vatandaşların tanıdığı Ece Dağıstan, bir dönem Teoman'la da birlikte çalışmıştır. Peki, Ece Dağıstan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ece Dağıstan, magazin dünyasının gündeminde yer alan isimler arasında yer alıyor.
Fazıl Say ile 25 Ocak tarihinde Milano'da dünya evine giren Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservaturavarında eğitim gören Ece Dağıstan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi’nde "Konser Piyanistliği" ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti.
Ece Dağıstan, Teoman ile birlikte çalışmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle