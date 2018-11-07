Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez aşkı tam gaz devam
'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Taner Ölmez, gözlerden uzak aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile beraber önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı.
Mağazaları dolaşıp alışverişlerini tamamlayan Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çifti, alışveriş sonrası birlikte yemek yedi.
2002 yılında 'Çocuklar Duymasın' dizisinde küçük yaşta oyunculuğa adım atan Ece Çeşmioğlu, birçok dizide görev aldı.
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