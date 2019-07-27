Ebru’nun sesi yeter
Ebru Yaşar-Necat Gülseven çifti, önceki akşam Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer’le Kuruçeşme’deki Marina Balık’ta buluştu. Yemek yaklaşık dört saat sürdü.
◊ Çıkışta soruları yanıtlayan Yaşar, eylülde çıkacak yeni albümündeki bir şarkının aranjesini Mustafa Ceceli’nin yaptığını söyledi. Detayları Ceceli açıkladı: “Ebru’nun yeni projesinde, aranjmanlarda farklı şeyler deniyoruz. Gerçi onun sesi ve yorumu yeter. Biz altına sadece gitar çalsak olur.”
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