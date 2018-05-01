Ebru’dan yaz sürprizi! 'En Güzel Yenilgim'
Ebru Yaşar, sürpriz bir proje için Emrah Karaduman ile işbirliği yaptı.
Proje albüme destek
Ebru Yaşar, aranjör Emrah Karaduman tarafından hazırlanan ve temmuz ayında piyasada olması planlanan proje albüme bir şarkıyla destek verdi. Yaşar, çalışma için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girerek “En Güzel Yenilgim”i seslendirdi.
Her yerde bu çalacak
Okumaları tamamlayan Ebru Yaşar, bu sürpriz işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: “Emrah Karaduman beğendiğim bir aranjör. Yeni albümündeki şarkısı da süper. İddialıyım, yazın her yerde bu şarkı çalacak.”
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