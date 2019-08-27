Ebru sen harikasın
Ebru Yaşar, Çeşme Alaçatı’da Yunanistan’ın dünyaca ünlü şarkıcısı Antonis Remos’la bir araya geldi.
Ebru Yaşar’ı dinlediğini ve sesini çok beğendiğini söyleyen Antonis Remos, “Türkiye’ye her geldiğimde yeni arkadaşlar ediniyorum. Bu kez bu güzel hanımefendiyle tanıştım. Onun çok güzel bir sesi var” dedi.
Antonis Remos, ünlü şarkıcıya da müzikal anlamda işbirliği yapabileceklerini söyledi: “Ebru sen harikasın. Umarım gelecekte birlikte bir şeyler yapar, müziğimizi ve kültürümüzü paylaşırız.”
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