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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)
28.04.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

'Kilo veremeyince oturup yemeye başlıyorlar'

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'Kilo veremeyince oturup yemeye başlıyorlar'

PİLATES eğitmeni Ebru Şallı, kadınların zayıflamak için bölgesel çalışma yapması gerektiğini belirterek, "Motivasyon, bölgesel çalışma ile artıyor. Kilo veremeyen bir kadın, her gün spor yapıyor ama üzerinden aylar geçmesine rağmen kilo veremiyor. Değişiklik yaşamayınca da motivasyonu düşüyor, bu sefer oturup yemeye başlıyor" dedi.

Ebru Şallı, Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Mutluluk Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ebru Şallı ziyaretçilerin sağlıklı yaşama dair sorularını yanıtladı.

Bir kadının, giyemediği bir kıyafeti giydiğinde yaşadığı mutluluğun ve o anki psikolojisinin anlatılamaz olduğunu söyleyen Şallı, "Esasında dışarıdan bakıldığında önemsiz gibi geliyor ama o kadar önemli şeyler ki bunlar. Konuştuğunuzda ’bu mu derdin tasan’ diyorlar, bilmiyorlar ki şu olayın bile bir insanda her şeyi baştan aşağı değiştirebileceğini. Şu küçücük şeyde bile insanın hayata bakış açısı değişiyor" dedi.

’MERDİVEN ÇIKIN, ASANSÖR KULLANMAYIN, HAREKET EDİN’

Ebru Şallı, formu korumak için sürekli hareket halinde olunması ve oturulmaması gerektiğini kaydetti. Şallı, "Hareket edin, oturmayın. Hareket, berekettir. Merdiven çıkın, asansör kullanmayın. Ben evde hiç oturmuyorum. Hiç kimseden bir şey istemem. Giderim, alırım, yaparım, çıkarım, yani çok hareketli bir insanım. Tabii ki spor yapıyorum ama hareket gerçekten çok değerli. Hareket edebilmek, Allah’ın verdiği bir güç bize. O gücü kullanalım" diye konuştu.

Kilo veremeyince oturup yemeye başlıyorlar



’KİLO VEREMEYİNCE OTURUP YEMEYE BAŞLIYORLAR’

Bölgesel yağlanma ve bölgesel kilo almanın nokta atışı yapılması gereken bir konu olduğunu aktaran Şallı, "Herkesin bir bölgesi var. Kimi karnından kilo vermek istiyor ama yüzünden vermek istemiyor. Kimi de kalçasından kilo vermek istiyor ama karnından vermek istemiyor. Herkesin vücudu başka, ben bunu yıllardır söylerim. Motivasyon, bölgesel çalışma ile artıyor. Kilo veremeyen bir kadın, her gün spor yapıyor ama üzerinden aylar geçmesine rağmen kilo veremiyor. Değişiklik yaşamayınca da motivasyonu düşüyor, bu sefer oturup yemeye başlıyor, hareketsiz kalıyor ve kısırdöngü oluyor. Onun olmaması için bölgesel çalışma çok çok önemli" dedi.


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