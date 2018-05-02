Ebru Şahin kimdir? Tolga Sarıtaş ile aşk mı yaşıyor?
İstanbullu Gelin dizisinin Burcu’su Ebru Şahin’in Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Lisanslı bir sporcu olmasına rağmen oyunculuğu seçen Ebru Şahin’in özel hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında?
Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yayan Ebru Şahin, daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinin kadrosunda yer aldı. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Ebru Şahin, Boran Konağı’nın naif karakteri Osman’ın sevgilisi Burcu karakterini canlandırıyor.
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