Ebru Şahin kimdir?
Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinin kazananları belli oldu, bu isimlerden biri de Ebru Şahin oldu. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödülünü alacak olan Ebru Şahin’in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki Ebru Şahin kimdir?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
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