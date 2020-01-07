Ebru Polat'tan Hadise destek: Yanındayız!

Instagram’da mayolu bir fotoğrafını paylaşan Polat, o karenin altına şöyle yazdı: “Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine. Milletten sanane. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene. En iyisi mi hadi biz denize. Al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı.”











