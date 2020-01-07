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Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Ebru Polat'tan Hadise destek: Yanındayız!

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Ebru Polat'tan Hadise destek: Yanındayız!

Sahne kostümlerini eleştirenlere “Edepsizlik sizin kafanızda” diyerek karşılık veren Hadise’ye Ebru Polat’tan destek geldi.

Instagram’da mayolu bir fotoğrafını paylaşan Polat, o karenin altına şöyle yazdı: “Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine. Milletten sanane. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene. En iyisi mi hadi biz denize. Al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı.”

Ebru Polattan Hadise destek: Yanındayız

Ebru Polattan Hadise destek: Yanındayız

Ebru Polattan Hadise destek: Yanındayız



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