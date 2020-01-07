Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,
Ebru Polat'tan Hadise destek: Yanındayız!
Sahne kostümlerini eleştirenlere “Edepsizlik sizin kafanızda” diyerek karşılık veren Hadise’ye Ebru Polat’tan destek geldi.
Instagram’da mayolu bir fotoğrafını paylaşan Polat, o karenin altına şöyle yazdı: “Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine. Milletten sanane. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene. En iyisi mi hadi biz denize. Al sana mis gibi şarkı sözü de çıktı.”
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