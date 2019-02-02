Ebru isyan etti!
Birkaç yıldır müzik çalışmalarından çok özel hayatıyla gündemde olan Ebru Gündeş, yaşadıklarına yeni şarkısı “Gidiniz”le isyan etti.
Ebru Gündeş, 5 yıl aradan sonra yeni albümü “Aşık” ı müzikseverlere sundu. Son yıllarda daha çok özel hayatıyla gündemde olan, eşi Reza Zarrab’la ilgili haberler yüzünden zor günler geçiren Gündeş’in albümünün ilk şarkısı sözleriyle dikkat çekti.
İşte sözleri Şebnem Sungur’a, müziği ise Göktan Tepe’ye ait şarkının sözleri:
Ne yordunuz yoruldunuz
Bilip bilmeden her şeyi kötüye yordunuz
Siz kimdiniz neciydiniz
Bunca dert varken gelip beni mi buldunuz
Ne yaptıysam hep kendime
Benim bir canım var onu da siz mi verdiniz
Sevaplarım var günahlarım
Takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz
Gidiniz Allah aşkına
Gidiniz benim yanımda varsın olmasın yeriniz
Hepiniz aşkı unuttunuz
Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz
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