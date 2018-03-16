Ebru Destan kimdir, kaç yaşında?

Bir dönem Türkiye'nin en fazla bilinen ve beğenilen mankenleri arasında yer alan ancak kariyerinde başka bir yol seçen Ebru Destan, 24 Eylül 1977 yılında İzmir'de doğdu. Mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık alanında da çalışmalar yaptı. Mahallenin Muhtarları, Can Ayşecik, İlişkiler, Hesabım Bitmedi, Kurt Kapanı, Zor Hedef, Onun Dünyası gibi dizilerin de kadrosunda yer aldı.2010 yılında Gani Müjde tarafından senaryosu yazılan Bekir Aksoy, Aslıhan Gürbüz, Hakan Yılmaz gibi deneyimli isimleri kadrosunda barındıran Yahşi Cazibe'ye konuk oyuncu olarak katıldı. Ayrıca Hayat Bilgisi ve Aliye gibi çok beğenilen dizilerde de konuk oyuncu olarak yer aldı. 2011 yılında galerici Mete Okay İnan ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Ebru Destan, 2015 yılında anne oldu. Anne olduktan sonra daha sade bir yaşam seçen Ebru Destan, Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Survivor Ünlüler – Gönüllüler isimli yarışmada ünlüler takımının kadrosunda yer aldı.