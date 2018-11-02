Ebru Destan kimdir, boşanma aşamasında olduğu eşi kim?
Ebru Destan, katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2011 yılında evlendiği eşiyle boşanma davası süren Ebru Destan’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Ebru Destan kimdir, boşanma aşamasında olduğu eşi kim?
Aslen İzmirli olan Ebru Destan, 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan Ebru Destan, ilk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında çıkardı. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. Galerici Mete Okay İnan Galerici İnan'la 2011'de evlenen ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunan eski manken Ebru Destan, 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. İkilinin boşanma davası mal paylaşımı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle devam ediyor.
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