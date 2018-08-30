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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
30.08.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Duygu Su Gülpınar kimdir, kaç yaşında?

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Duygu Su Gülpınar kimdir, kaç yaşında?

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu ile ilişkisini noktalayan Duygu Su Gülpınar, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Duygu Su Gülpınar, kaç yaşında?

Duygu Su Gülpınar, 1993 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Duygu Su Gülpınar balerin ve pilates eğitmeni olarak çalışıyor. Kendisinden 39 yaş büyük olan Ali Ağaoğlu ile beraberliği çok konuşulan ve eleştirilen Duygu Su Gülpınar, sosyal medyadan yaptığı şu açıklamayla uzun süre konuşulmuştu:

"Size küçük bir kızın hayat hikayesini anlatmayı ve hiç bir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim. Fakat, isteyenler yine benim anlattıklarımı değil. Anlamak istediklerini okuyacak bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuarda eğitim alan ve İzmir'in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim. O ağır antremanlarda yoktunuz. Canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz. Pilates dersimden sonra ki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz. Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri nede kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla."

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