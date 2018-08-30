Duygu Su Gülpınar kimdir, kaç yaşında?
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu ile ilişkisini noktalayan Duygu Su Gülpınar, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Duygu Su Gülpınar, kaç yaşında?
Duygu Su Gülpınar, 1993 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Duygu Su Gülpınar balerin ve pilates eğitmeni olarak çalışıyor. Kendisinden 39 yaş büyük olan Ali Ağaoğlu ile beraberliği çok konuşulan ve eleştirilen Duygu Su Gülpınar, sosyal medyadan yaptığı şu açıklamayla uzun süre konuşulmuştu:
"Size küçük bir kızın hayat hikayesini anlatmayı ve hiç bir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim. Fakat, isteyenler yine benim anlattıklarımı değil. Anlamak istediklerini okuyacak bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuarda eğitim alan ve İzmir'in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim. O ağır antremanlarda yoktunuz. Canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz. Pilates dersimden sonra ki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz. Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri nede kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla."
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