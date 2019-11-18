Duygu Özaslan kimdir? ‘Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor’ iddialarına yanıt verdi
Duygu Özaslan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Açıklama ardından Duygu Özaslan’ın hayatına dair bilgiler de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Duygu Özaslan kimdir? Kerem Buüsin ile aşk yaşıyor mu?
Yaklaşık 4 yıl aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ilişkilerini 6 ay önce bitirme kararı almıştı. Ayrılığın ardından adı farklı isimlerle anılsa da söylentileri yalanlayan Kerem Bürsin'in son olarak Youtuber Duygu Özaslan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.
Duygu Özaslan hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Gönül rahatlığı ile şunları söyleyebilirim ki; Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz, aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim, nereden çıkardı, bu senaryoları yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha ne konuşacaklar? Ben de izleyeceğim."
İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Duygu Özarslan, 1991 yılında dünyaya geldi. Güzellik, moda ve lifestyle üzerine video paylaşımları yaparak ünlenen Duygu Özarslan, Instagram'ı da oldukça aktif kullanıyor.
Arkadaşlarının kendisine makyaj ve kozmetik gibi konuları çok sorduğunu söyleyen Duygu Özarslan, "Bir kanal açsana dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum. İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle