Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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23.12.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü

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Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü

Moda Konseyi, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın taktığı yüzüğün hikayesini araştırdı.

Aslı Barış: Bu hafta çok güzel bir haber aldık. Sussex Düşesi Meghan Markle Kısmet By Milka yüzük taktı.

Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü

Başak Dizer Tatlıtuğ: Bütün dünya basınında bu yüzük yer almış. Türk tasarımı olduğunun altı çizilmiş. Kısmet by Milka için harika bir haber. Çok eski bir Orta Doğu sembolü olan “Fatma’nın Eli” ile üstünde safir taş bulunan göz sembollü bu yüzüğün nazardan koruduğuna inanılıyor. Tabii onlar nazar demiyor, öyle bir durum yok onlarda...
Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü

Aslı Barış: Bu hafta hakkında çok negatif haber yer aldı İngiliz basınında... Herhalde bebeğini o negatif elektrikten korumak istedi.
Başak Dizer Tatlıtuğ: Öyle yazmışlar zaten. Umarım korur. Sussex Düşesi Meghan böylelikle ilk kez Türk marka bir takı takmış oldu.
Ceylan Atınç: Bu Milka’nın ilk başarısı değil bu anlamda. Daha önce de Bella Hadid, Naomi Watts ve Madonna’yı da Kısmet by Milka takılarıyla görmüştük.
Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü

Yılbaşında nasıl giyinmeli
Aslı Barış: Başka bir sorunumuz var: Yılbaşı partileri ardı ardına... Ne giyeceğiz sevgili konsey üyeleri?
Ceylan Atınç: Bence insanlar rahat ettiği kombinler seçsinler. Sonuçta tarzınız ruhunuzu yansıtmalı. Unutmayın; bu sene çok moda olan pul/payet ve kadife insanı olduğundan kalın gösterir. Daha sade seçimler yapıp aksesuvarla zenginleştirilebilir.
Başak Dizer Tatlıtuğ: Yılbaşı gecesi için ben de erkeklere birkaç tavsiye vereyim. 2-3 pratik kombinle, bu senenin trendlerini de takip ederek şık ve farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Mesela tamamen aynı renge bürünmek çok moda. Gri bir takımı, gri bir balıkçı yaka triko ve koyu gri bir botla hazırlığı tamamlayabilirsiniz. Baştan aşağı simsiyah giyecekseniz kadife cekete şans verin. Rugan bot ve ayakkabılarla tamamlayın ki sıkıcı olmasın. Yine balıkçı yaka ince bir triko, siyah gömlekten daha çok kullanılıyor. Bu tonaton giyme trendini aynı şekilde bordo ile de yapabilirsiniz.
Daha casual bir yılbaşı partisine gidecekseniz... Özellikle genç dinamik erkekler için şunu önerebilirim; siyah pileli havuç eşofman pantolon üstüne bisiklet yaka, dar ve incecik siyah bir triko, üstüne kaşe gri&siyah çizgili bir yelek farklı ve trend bir kombin olacaktır. En üstüne de deri ceket alabilirsiniz. Pantolon zincirleri ve fermuarlı bilekli süet botlar ile çok güzel alternatif pop bir kombin ortaya çıkacaktır.
Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü


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