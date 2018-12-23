Düşes’in parmağındaki Türk yüzüğü
Moda Konseyi, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın taktığı yüzüğün hikayesini araştırdı.
Aslı Barış: Bu hafta çok güzel bir haber aldık. Sussex Düşesi Meghan Markle Kısmet By Milka yüzük taktı.
Başak Dizer Tatlıtuğ: Bütün dünya basınında bu yüzük yer almış. Türk tasarımı olduğunun altı çizilmiş. Kısmet by Milka için harika bir haber. Çok eski bir Orta Doğu sembolü olan “Fatma’nın Eli” ile üstünde safir taş bulunan göz sembollü bu yüzüğün nazardan koruduğuna inanılıyor. Tabii onlar nazar demiyor, öyle bir durum yok onlarda...
Aslı Barış: Bu hafta hakkında çok negatif haber yer aldı İngiliz basınında... Herhalde bebeğini o negatif elektrikten korumak istedi.
Başak Dizer Tatlıtuğ: Öyle yazmışlar zaten. Umarım korur. Sussex Düşesi Meghan böylelikle ilk kez Türk marka bir takı takmış oldu.
Ceylan Atınç: Bu Milka’nın ilk başarısı değil bu anlamda. Daha önce de Bella Hadid, Naomi Watts ve Madonna’yı da Kısmet by Milka takılarıyla görmüştük.
Yılbaşında nasıl giyinmeli
Aslı Barış: Başka bir sorunumuz var: Yılbaşı partileri ardı ardına... Ne giyeceğiz sevgili konsey üyeleri?
Ceylan Atınç: Bence insanlar rahat ettiği kombinler seçsinler. Sonuçta tarzınız ruhunuzu yansıtmalı. Unutmayın; bu sene çok moda olan pul/payet ve kadife insanı olduğundan kalın gösterir. Daha sade seçimler yapıp aksesuvarla zenginleştirilebilir.
Başak Dizer Tatlıtuğ: Yılbaşı gecesi için ben de erkeklere birkaç tavsiye vereyim. 2-3 pratik kombinle, bu senenin trendlerini de takip ederek şık ve farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Mesela tamamen aynı renge bürünmek çok moda. Gri bir takımı, gri bir balıkçı yaka triko ve koyu gri bir botla hazırlığı tamamlayabilirsiniz. Baştan aşağı simsiyah giyecekseniz kadife cekete şans verin. Rugan bot ve ayakkabılarla tamamlayın ki sıkıcı olmasın. Yine balıkçı yaka ince bir triko, siyah gömlekten daha çok kullanılıyor. Bu tonaton giyme trendini aynı şekilde bordo ile de yapabilirsiniz.
Daha casual bir yılbaşı partisine gidecekseniz... Özellikle genç dinamik erkekler için şunu önerebilirim; siyah pileli havuç eşofman pantolon üstüne bisiklet yaka, dar ve incecik siyah bir triko, üstüne kaşe gri&siyah çizgili bir yelek farklı ve trend bir kombin olacaktır. En üstüne de deri ceket alabilirsiniz. Pantolon zincirleri ve fermuarlı bilekli süet botlar ile çok güzel alternatif pop bir kombin ortaya çıkacaktır.
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