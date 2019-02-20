Dünyayı dolaşıyor
Atiye, yeni albümünün hazırlıkları için ülke ülke dolaşıyor. Yunanistan’a giden Atiye, burada kendi el ölçüsüne göre darbuka hazırlattı. Atiye, o enstrümanları hem albüm kayıtlarında hem de sahne şovlarında kullanacak.
Yunanistan’dan sonra Hindistan’a giden şarkıcı, orada da 2 aydan fazla kaldı, hem klasik Hint müziği hem de Kathak dansı eğitimi aldı. Hindistan’dan Almanya’ya geçen Atiye’nin bir sonraki durağı İspanya olacak.
Her derdin devası brokoli
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