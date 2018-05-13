Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi
Geçen yıl mayıs ayında Seda Çınar ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ümit Erdim,2 gün önce baba olmuştu. Oyuncu o anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, kızlarının adını Ses koydu.
Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, geçen yıl Seda Çınar'la evlenmişti. Çiftin Ses ismini verdikleri kızları, 2 gün önce dünyaya geldi. Ümir Erdim, güzel haberi sosyal medya hesabından verdi:Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah’ın mucizesine tanık olmak. İzahı yok
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