Dünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Oyuncu çift Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin oğulları Ali geçtiğimiz hafta 1 yaşına bastı.
Çiftin yakın dostları Dolunay Soysert, minik Ali'nin yeni yaşını dünyanın bir ucundan kutladı.
Kamboçya'da tatil yapan Soysert, Ali'nin adına bütün bir köye yemek ısmarladı.
Bülent Şakrak fotoğrafları "Zerafetien kurban olduğumuz Dolunay Soysert Kamboçya'lara taşımış oğlum Ali'nin doğum gününü... Ablalarına, abilerine lokma olmuş. Eksik olma. Allah senden razı olsun. Cansın, canımızsın..." notu ile Instagram'da paylaştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle