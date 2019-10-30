Selin Ciğerci kaç yaşında ve nereli? Dünyaevine giren Selin Ciğerci kimdir?
Magazin basını ve sosyal medyanın son günlerde en çok konuştuğu isim Selin Ciğerci, İstanbul'daki nikahının ardından pek çok vatandaşın merak ettiği bir kişi oldu. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında ve nereli?
Bir süredir genç futbolcu Gökhan Çıra ile birlikteliği devam eden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli bir düğünün ardından dünyaevine girdi. Düğün haberinin magazin basınında yer almasının ardından, Selin Ciğerci'nin kim olduğu merak konusu oldu. İşte, son günlerin popüler ismi Selin Ciğerci hakkında merak edilenler...
Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.
Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.
Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu.
2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti.
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