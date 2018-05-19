Tüm dünyanın gözü işte burada! Büyük ana dakikalar kaldı
Tüm dünyada milyonlarca göz bu düğüne kilitlendi. İngiliz kraliyet ailesinin gözde bekarlarından Prens Harry ile eski oyuncu Meghan Markle'ın düğününe bir saatten az zaman kaldı.
Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından çiftin birbirlerine "evet" diyeceği St. George Şapeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Bu arada Prens Harry de gelini almak üzere yola çıktı.
Prens Harry ile Meghan Markle, yaklaşık 39 dakika sonra gerçekleşecek törenle hayatlarını birleştirecek.
PRENSES DIANA ANISINA BEYAZ ÇİÇEKLER
Prens Harry ile Meghan Markle'ın evleneceği St George Şapeli, beyaz şakayıklar ve güllerle süslendi. Bunun özellikle de Prens Harry için ayrı bir anlamı var. Hayatının en mutlu gününü yaşayan Prens Harry, süsleme için annesi Prenses Diana'nın en sevdiği çiçekleri kullanarak onun anısına da saygı duruşunda bulunmuş oldu.
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