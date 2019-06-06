Düğünden önce sete

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.06.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

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Aras Bulut İynemli’nin başrol oynayacağı ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin kadrosuna Deniz Baysal da dahil oldu. Baysal, çekimlerin ardından evlilik hazırlığı yaptığı Barış Yurtçu ile nikâh masasına oturacak.

YÖNETMEN Mehmet Ada Öztekin’in yeni sinema filmi projesi “Yedinci Koğuştaki Mucize”nin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Bir baba-kızın duygusal öyküsünü konu alan yapımda başrolü Aras Bulut İynemli oynayacak, filmin kilit karakterlerinden birine de Deniz Baysal hayat verecek. O3 Medya’nın yapımcılığında çekilecek dram türündeki filmin çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak, ardından Muğla’da devam edecek.

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EYLÜLDE ÇEŞME’DE
“Yedinci Koğuştaki Mucize” filmindeki rolü için araştırmalara başlayan Deniz Baysal, bir yandan da düğün hazırlığı yapıyor. Bir süredir ilişki yaşadığı Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, eylül ayında evleneceklerini açıkladı: “Hazırlıklara başladık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Düğün kısmetse eylül ayında Çeşme’de olacak.”
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