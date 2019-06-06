Düğünden önce sete
Aras Bulut İynemli’nin başrol oynayacağı ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminin kadrosuna Deniz Baysal da dahil oldu. Baysal, çekimlerin ardından evlilik hazırlığı yaptığı Barış Yurtçu ile nikâh masasına oturacak.
YÖNETMEN Mehmet Ada Öztekin’in yeni sinema filmi projesi “Yedinci Koğuştaki Mucize”nin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Bir baba-kızın duygusal öyküsünü konu alan yapımda başrolü Aras Bulut İynemli oynayacak, filmin kilit karakterlerinden birine de Deniz Baysal hayat verecek. O3 Medya’nın yapımcılığında çekilecek dram türündeki filmin çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak, ardından Muğla’da devam edecek.EYLÜLDE ÇEŞME’DE
“Yedinci Koğuştaki Mucize” filmindeki rolü için araştırmalara başlayan Deniz Baysal, bir yandan da düğün hazırlığı yapıyor. Bir süredir ilişki yaşadığı Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, eylül ayında evleneceklerini açıkladı: “Hazırlıklara başladık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Düğün kısmetse eylül ayında Çeşme’de olacak.”
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