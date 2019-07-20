Düğün yaz sonuna kaldı

◊ Son single’ın “Bana da Söyle” YouTube’da 80 milyon izlenmede şu an. Dijital marketlerde de dünya listelerine girdi. Bu gidişle ilk kez 100 milyon barajını aşacaksın.

- “Bana da Söyle”, albüm için yaptığımız bir şarkıydı. Albümü yeni yıla bırakınca single çıkaralım dedik. Bu şarkı çok şükür ki büyük beğeni kazandı. Spotify ve Apple’da dünya listelerine girdi. YouTube’da da 80 milyon şu anda. “Ağlar mıyım Ağlamam” 65 milyondu. Dediğin gibi, olursa “Bana da Söyle” 100 milyon izlenmeye erişen ilk klibim olacak.

◊ “Bana da Söyle” yorumunu eser sahibi Ferdi Tayfur nasıl buldu?

- Beğendiğini ve desteklediğini biliyorum, bu da beni çok mutlu ediyor. Sanat dünyamızın, müziğimizin çok kıymetli bir ismi Ferdi Tayfur. Gururla okudum şarkısını.

◊ Arabesk söyleyen Ziynet Sali’yi çok yadırgadım ama klibe bakınca ters köşe yaptığını anladım. Sıradaki hamlen ne olacak?

- Müzik evrensel dediğimiz durum tam olarak bu sanırım. Türü fark etmiyor; kalbe dokunan bir iş olduğunda dinleyici hemen kucaklıyor, sahip çıkıyor. Çok önemli bir eser “Bana da Söyle” ve Ferdi Tayfur’un sesinden de dinlemeye bayılıyorum. Aynı zamanda Mustafa Ceceli’nin harika aranjesini unutmamak lazım, bu başarıda onun da payı var. Sırada yılbaşında yayına hazırladığım

10 şarkılık tamamı yeni eserlerden oluşan albümüm var.

O MEKAN BENİ HER ZAMAN ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

◊ 25 Temmuz’da yine Açıkhava Sahnesi’nde olacaksın. Nasıl bir süreç geçiriyorsun?

- Harbiye, atmosferi ve tarihi dokusuyla en özel sahnelerden biri. Buradaki konserlerim beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Aklımda hep bir öncekinin üzerine çıkmak var tabii. Kostümler, provalar, danslar; tatlı bir telaşımız var özetle.

◊ Latin ve Yunan ezgilerini bir arada kullanacağın bir gece hazırladığını duydum. Hangi türü kendine daha çok yakıştırıyorsun?

- Bu yılki konseptimizi “Power & Cover” olarak belirledik. Kendi hit şarkılarımın yanı sıra çok sevilen, hep birlikte söyleyeceğimiz hit şarkılardan oluşan bir repertuvar hazırladım. Akdeniz ruhu taşıyorum, sıcak ezgileri kendimle çok bütünleştiriyorum. Latin, Yunan, Endülüs ve Türk müziğimizin güzel eserlerini seslendireceğim enerjisi yüksek bir konser olacak.

◊ Sürprizler olacak mı peki?

- Olmaz mı? Bu yıl da sahnede konuklarım olacak. Ecrin Su Çoban, YouTube kanalındaki programına katıldığımda “Eğer seninle konsere çıkarsam bir hayalimi gerçekleştirmiş olurum” demişti. Ben de 25 Temmuz Harbiye konserime davet ettim, birlikte “We Are The World” ve “Bana da Söyle”yi okuyacağız. Geçen yaz birlikte “Hadi Hoppalara” şarkısını yayınladığımız yine çok sevdiğim ünlü YouTuber Berk Coşkun da bizimle olacak. Ayrıca flamenko dansının ustası sevgili Manuel Reina da harika bir dans şov sergileyecek.

JENNIFER LOPEZ’LE BİRBİRİMİZE BENZİYORUZ, YAPACAK BİR ŞEY YOK

◊ Jennifer Lopez’e çok benzetiyorlar ama sen ısrarla kaçınıyorsun. Benzetilmek mi yoksa beklenti mi rahatsız ediyor?

- Sima olarak benziyoruz evet, buna yapacak bir şeyim yok, yaradılıştan geliyor. Minyonluğumuz, vücut yapımız bile benzerlikler taşıyor. İnsanlar çift yaratılırmış derler, bu herkes için geçerli. Geçen ay sahnede giydiği kostümü mesela benim 2014 yılında Küçükçiftlik Park konserimde Cengiz Abazoğlu’nun diktiği kostümle aynıydı. 5 yıl sonra düşünebiliyor musun? Birebir aynı kostümle sahneye çıktı. Olabiliyor böyle şeyler, ne denebilir ki.

◊ Antalya’daki konserine gitmeyi düşünmez misin?

- Antalya’ya gidemeyeceğim çünkü kendi konser takvimim de çok yoğun. Ancak birkaç yıl önce, Türkmenistan’da düzenlenen bir konserde aynı gece sahneye çıkmıştık.

SILA İLE YENİ ÇALIŞMALAR NEDEN OLMASIN

◊ Sıla ile barıştınız. Gerçi küs değildiniz ama öyle algılanmıştı. Bu barış, yeni çalışmalarınıza yansıyacak mı?

- Güzel şarkılarını seslendirdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdır Sıla. Medyada birçok şey çıkıyor, artık ben de çoğunu takip edemiyorum. Yeni çalışmalar neden olmasın?

◊ Yabancı prodüktörle işbirliklerin devam edecek mi?

- Evet, devam ediyor. Hatta iki yabancı single’ım hazır durumda şu an. Türkiye’deki konser programım nedeniyle bölmek istemedim programı. Yurtdışı odaklı yayınlarda, promosyon için orada vakit geçirmek gerekiyor. 2020 baharında yayınlamayı düşünüyorum. İlk yabancı single’ım Almanya çıkışlı olmuştu, şimdi İngiltere düşünüyorum.

◊ Önceki hayalin Akdeniz’in divası olmaktı. Bu hayalde değişiklik oldu mu?

- Hayır, aynı çizgide devam ediyorum kariyerime.

ÇOCUK FİLMİNİN REHBER KRALİÇESİ

◊ Daha önce bir sinema filminde minik de olsa rol üstlenmiştin. Oyunculuğa nasıl bakıyorsun?

- Geçen hafta setteydim inanır mısın? Konuk oyuncu olarak “Masal Şatosu” isimli çocuk filminde rol aldım. Konuk oyuncu olmam için birçok teklif geliyor, sevdiğim bir proje olduğunda kabul ediyorum. Bu filmde de öyle oldu. Çocuklar için yapılan sıcacık bir film “Masal Şatosu”. Ben de masal kahramanlarına rehberlik eden bir kraliçeyi canlandırdım.

ANNE OLMAK İSTİYORUM

◊ Anne olmak, evinin kadını olmak, eşinin ihtiyaçlarına koşmak... Gelenekselci bakış açısı sana ne kadar uygun?

- Ben de geleneksel yapıya sahip bir ailede büyüdüm. Örflerimize, adetlerimize bağlıyım. Anne olmayı istiyorum Allah nasip ederse. Ama eşlerin birbirlerine yaşam alanı bırakarak yürümelerini daha doğru buluyorum. Birbirini kırmadan, özgürlüklerini kısıtlamadan, saygı ve saf sevgiyle kuruluyor kopmaz bağlar.

ERKAN’LA HARBİYE’DE SALSA ŞOV YAPACAĞIZ

◊ Erkan Erzurumlu ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor? Biz bu ay Kıbrıs’tan nikah haberi bekliyorduk, yoksa kaçırdık mı?

- Hayır kaçırmadınız (gülüyor). Planımız hazirandı ancak ikimizin de yoğun programı nedeniyle yaz sonunda karar kıldık. Şu an için nikah yok ama Harbiye’de bir sürprizimiz olacak. Küçük bir salsa şov yapacağız birlikte. Hocamızla kaç saat prova yaptığımızı inan hatırlamıyorum.

◊ Hayatının aşkını kişisel gelişim kitaplarını tamamen bıraktıktan sonra bulduğunu söyleyebilir miyiz?

- Bıraktığımı nereden duydun (gülüyor)? Elbette hayır, öyle olmadı. Kitapları seviyorum, ilham alıyorum. Yeni bir bakış açısı kazandırıyor sana.