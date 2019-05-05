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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Düğün tarihi şaşırttı

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Düğün tarihi şaşırttı

İKİ yıl önce nişanlanan Arsenalli futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran’da nikâh masasına oturacak

Düğün hazırlıklarını gizlilik içinde yürüten çift, yine de tören mekânının ortaya çıkmasına engel olamadı. En başından beri hayatlarını Boğaz kıyısında bir mekânda birleştirmek isteyen çift, Four Seasons Bosphorus’ta karar kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahidi olarak katılacağı düğünün hazırlıkları, imzalanan özel gizlilik anlaşması doğrultusunda devam ediyor ve basına haber sızmaması konusunda azami özen gösteriliyor.
KASTEN Mİ YAPTI
Öte yandan Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin düğün tarihi Almanya’da da manşetlere taşındı. Alman Bild gazetesi, Özil’in eski takım arkadaşları düğüne katılamasın diye tarih olarak 7 Haziran’ı seçtiğini iddia etti. Habere göre Özil, düğünü bilerek 8 Haziran’da Belarus-Almanya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesine denk getirdi. Böylece bir zamanlar birlikte top koşturduğu Alman milli takımı oyuncularının törende olmamasını garantiledi.

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