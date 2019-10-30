Düğün abartısı (Simge Sağın)
Simge’nin dekolte zengini kostümü “Düğüne böyle gidilir mi” tartışmalarını alevlendirmez mi?
İlk görüşte çok başarılı bir sahne kostümü. İşçiliği iyi, dekolte açısından da zengin. Sırt, bacak, göğüs dekoltesi ne ararsanız var. Ancak zevkli duruyor, taca çıkmıyor. Güzel.
İri vatka detayı Rihanna’nın 2009’da sıklıkla giydiği Balmain tasarımları anımsattı.
Ama aradan 10 yıl geçmiş, zaman aşımı kontenjanına girer.
Saç ve makyajı da iyi, uyumlu.
Başta dediğimiz gibi; bu, başarılı bir sahne kıyafeti.
Ancak gelin görün ki, Simge konsere değil arkadaşı Selin Ciğerci’nin düğününe
gidiyor.
Düğüne bu kadar iddialı dekolteyle gitmek neden?
İnsan merak ediyor...
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