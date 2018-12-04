Dublör koşturdu Kristen izledi
Tüm dünyada merakla beklenen ‘Charlie’nin Melekleri 3’ filminin İstanbul çekimleri pazar günü başladı. Çekimlerin ikinci gününde set Veliefendi Hipodromu’na kuruldu.
Yönetmenliğini Elizabeth Banks’in yaptığı, başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Noah Centineo, Sam Claflin ve Patrick Stewart’ın paylaştığı “Charlie’nin Melekleri” (Charlie’s Angels) serisinin yeni filminin çekimlerine İstanbul’da devam ediliyor. Berlin ve Hamburg çekimlerini tamamlayıp geçen hafta İstanbul’a gelen ekip, ilk gün Eminönü Çakmakçılar Yokuşu ile Kapalıçarşı’da çalıştı. “Charlie’nin Melekleri 3”ün seti dün ise Veliefendi Hipodromu’na kuruldu.
YERİNİ DUBLÖR ALDI
Başrol oyuncusu Kristen Stewart’ın kamera karşısına geçtiği çekimler, sabahın erken saatlerinde başladı. Ünlü oyuncu at binmeden önce uzun süre ısınma hareketleri yaptı. Ancak Stewart’ın atlı sahneleri kısa sürdü, dörtnala gitmesi gereken bölümlerde onun yerini dublörü aldı. İstanbul’daki çalışmaların pazar günü tamamlanması ve filmin 7 Haziran 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.
ASLINDA YAKINDAN TANIYORSUNUZ: GENÇ OSMAN YAVAŞ
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