Dün bebeği için dua istemişti... Bugün kötü haber geldi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDün bebeği için dua istemişti... Bugün kötü haber geldi!
GeriMagazin Dün bebeği için dua istemişti... Bugün kötü haber geldi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
28.06.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Dün bebeği için dua istemişti... Bugün kötü haber geldi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dün bebeği için dua istemişti... Bugün kötü haber geldi!

6 haftalık hamile olan Siren Ertan, bebeğini kaybetti. Ertan dün 'minik bezelyem' dediği bebeğine mektup yazmış ve onun için dua istemişti...

Ertan kötü haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı... 

"Hamileliğim dün sabah basına sızdırılmasaydı ve tebrik telefonları yağmasaydı henüz sizinle paylaşmayı düşünmüyordum. Bezelyem daha 6.5 haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya. Korkum çok ama çoktu. Evet dün bebeğime yazmak, endişemi sizinle paylaşmak beni biraz rahatlattı ama ne kadar çok insanı üzmüşüm. Ne çok yaşadığımın benzerini yaşayan varmış. Yaralarınızın kabuğunu kaldırdığım için özür dilerim. Hoş pek kolay kapanmayacak bir yara ya bizimkisi. Ben de sizin için dilerim ki inşallah acınız azalsın. Dilerim ki paylaşmak size iyi gelmiş olsun. Dilerim ki şu an hamile olanlar hiç etkilenmesinler hayırlısıyla yavrularına kavuşsunlar..

Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle. Sizi daha da çok üzecek bu ama yazdıklarınızdan anladım ki size de haber vermeliyim. Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Tüm gün ofisimi de aramışsınız, dualar yazdırmışsınız. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Allah bizim için ettiğiniz duaları sizin iyiliğinize saysın inşallah..

Ve arkadaşlarım; acım o kadar büyük ki telefonu açamıyorum, mesajlarınıza bakamıyorum. Telefonum sessizde. Yüzlerce whatsapp ınızın hepsine bakacağım ama biraz zamana ihtiyacım var. Çünkü şu an içimde öyle bir boşluk var ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Halim de yok. Kısaca size diyeceğim ki iyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız!

Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Evet belki çok geç kaldım yaşım 46.5 ama hayat hiç plan yaptırmıyorki. Çocuk sahibi olma sevdamdan hiç vazgeçmedim geçemedim biliyorum geçemeyeceğim de. Allah'ım inşallah nasip eder. İnşallah dualarımız birleşir bize ışık olur, yol olur. Şimdi sizden ricam artık bunu konuşmayalım olur mu? 

PS:Üç beş vicdansız kötü kıskanç insanın yorumuna takılmayın, kızmayın. Böyle bir konuda bile sorgulayacak bir şey buluyorlar ya sadece acımalı onlara.."

Bebeğimin kalbi için dua edin
'Bebeğimin kalbi için dua edin'

Dün bebeği için dua istemişti... Bugün kötü haber geldi

 

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

14 günde kendinizi yaza hazırlayın!

Sağanak yağmura rağmen...

'İkili ilişkilerde biraz utangacımdır...'

Dün bebeği için dua istemişti... Bugün kötü haber geldi!