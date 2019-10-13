Dövüşürken sakatlandı
Keremcem, “Kimse Bilmez” dizisinin setinde sakatlık geçirdi.
Rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile dövüş sahnesinde ayağına sert bir darbe alıp acı içinde yere yığılan oyuncu, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Tetkikler sonucunda tendonlarının zedelendiği anlaşılan Keremcem, doktorun dört gün istirahat önermesine rağmen ertesi gün çekimlere devam etmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine yapım şirketi de sette Keremcem’in konforunu artıracak özel düzenlemeler yaptırdı.
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