Dostluk için 8 milyon TL yaktı!
Oktay Kaynarca’ya iki reklam teklifi birden geldi. Kaynarca, bir yatak firmasının 8 milyon liralık cazip teklifini elinin tersiyle itip sahibi dostu olan giyim firmasını seçti. Yatak firması ise reklamında Kaynarca’nın yarı fiyatına Özcan Deniz’i oynattı
REKLAMCILAR PEŞİNDE
ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, reklam dünyasının yeni gözdesi! Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Ünlü oyuncunun kapısını bir süre önce iki firma birden çaldı. Bir yatak markası, Kaynarca'ya yaklaşık 8 milyon lira teklif etti.ÖZCAN DENİZ'LE İKİ YILLIK İMZA
Ancak Kaynarca 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan giyim mağazasını tercih etti. Bu gelişme üzerine yatak markası, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı.
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