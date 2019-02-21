Dostları yalnız bırakmadı
Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey’in 12 yıl sonra birlikte sahneye döndüğü “Vee Perde” oyununun galası önceki gün yapıldı.
Tiyatronun duayen isimleri Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, 12 yıl aradan sonra aynı sahnede buluştu. “Vee Perde” adlı oyunun galası önceki akşam, ikilinin sanatseverlere kazandırdığı Bakırköy Sahne 74 Yasemin Yalçın Sahnesi’nde yapıldı. Hidayet Erdinç’in yönettiği oyunun galasına Orhan Gencebay-Sevim Emre, Müjdat Gezen, Ece-Mahsun Kırmızıgül, Özge Özberk, Birol Güven, Oya Başar, Nevra Serezli gibi sanat dünyasının birçok ünlü ismi katıldı. Yasemin Yalçın, orijinal metinde olmamasına rağmen Oya Başar ve Nevra Serezli’nin adlarını da oyunda geçirince büyük alkış aldı.
İlyas İlbey - Yasemin Yalçın - Müjdat Gezen
Yasemin Yalçın - Mahsun - Ece Kırmızıgül - Orhan Gencebay -
Özge Özberk - Kubilay Penbeklioğlu
Burcu-Birol Güven
Kandemir Konduk
Orhan Gencebay
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