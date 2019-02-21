Dostları yalnız bırakmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDostları yalnız bırakmadı
GeriMagazin Dostları yalnız bırakmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dostları yalnız bırakmadı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Dostları yalnız bırakmadı

Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey’in 12 yıl sonra birlikte sahneye döndüğü “Vee Perde” oyununun galası önceki gün yapıldı.

Tiyatronun duayen isimleri Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, 12 yıl aradan sonra aynı sahnede buluştu. “Vee Perde” adlı oyunun galası önceki akşam, ikilinin sanatseverlere kazandırdığı Bakırköy Sahne 74 Yasemin Yalçın Sahnesi’nde yapıldı. Hidayet Erdinç’in yönettiği oyunun galasına Orhan Gencebay-Sevim Emre, Müjdat Gezen, Ece-Mahsun Kırmızıgül, Özge Özberk, Birol Güven, Oya Başar, Nevra Serezli gibi sanat dünyasının birçok ünlü ismi katıldı. Yasemin Yalçın, orijinal metinde olmamasına rağmen Oya Başar ve Nevra Serezli’nin adlarını da oyunda geçirince büyük alkış aldı. 

Dostları yalnız bırakmadı

İlyas İlbey - Yasemin Yalçın - Müjdat Gezen
Dostları yalnız bırakmadı

Yasemin Yalçın - Mahsun - Ece Kırmızıgül - Orhan Gencebay - 
Dostları yalnız bırakmadı

Özge Özberk - Kubilay Penbeklioğlu
Dostları yalnız bırakmadı

Burcu-Birol Güven
Dostları yalnız bırakmadı

Kandemir Konduk
Dostları yalnız bırakmadı

Orhan Gencebay
Dostları yalnız bırakmadı

 

Somon Köfte | Mucize Lezzetler

Somon Köfte | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Somon Köfte var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Itır'ı ağlatan mesaj!

Çocuk kısmet olmadı

'Bizi sürekli ayırıyorlar'

Büyük aşk bitti!