Dördüncüye yeşil ışık
Üç çocuk sahibi Gülben Ergen, yeniden anne olabileceğinin sinyalini verdi.
12 yıl sonra Günay Restoran’da sahneye çıkan Gülben Ergen, kendisinden önce sahne alan İzzet Yıldızhan’ın çocuklarını yanına davet etti. Doğum gününü kutlayan Veysel Yıldızhan’a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen Ergen, İzzet Yıldızhan’a laf attı: “Maşallah İzzet. Dokuz çocuk da zor. Arada isimlerini karıştırmıyorsan iyi vallahi. Neyse sana 10’uncunun, bana da dördüncünün yolu var.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle