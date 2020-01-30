Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:37,
Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var!
SOĞUK algınlığı şikâyetiyle gittiği hastanede domuz gribine yakalandığını öğrenen ve 3 haftadır Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Nilüfer’den iyi haber geldi.
Sanatçı, sosyal medyada birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı:
“Çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün oldu. Ne virüsmüş. Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ediyorum.”
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