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Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var!

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Domuz haberi olmuştu... Nilüfer'den haber var!

SOĞUK algınlığı şikâyetiyle gittiği hastanede domuz gribine yakalandığını öğrenen ve 3 haftadır Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Nilüfer’den iyi haber geldi.

 Sanatçı, sosyal medyada birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı:

“Çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün oldu. Ne virüsmüş. Birkaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ediyorum.”  

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